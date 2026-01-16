Дом ветерана боевых действий газифицировали в Коломне

В поселке Кирова в первые рабочие дни после новогодних праздников специалисты филиала «Юго-восток» компании «Мособлгаз» газифицировали дом ветерана боевых действий. Максим Борисович — потомственный кадровый военный, участник локальных военных конфликтов и специальной военной операции.

15 января его недолгий отпуск заканчивается, и мужчина снова отправится в зону боевого соприкосновения. А накануне, 14 января новый дом коломенца подключили к газу. Благодаря региональной льготе процесс газификации прошел для абонента не только быстро, но и практически бесплатно, отмечают в «Мособлгазе».

«Спасибо, что так быстро среагировали. Самое главное, чтобы в доме тепло было, тогда и внутренние работы можно начинать. Планируем, что в декабре 2026 года переедем из квартиры в дом», — рассказал Максим Борисович.

Коломенец добавил: о льготе на газификацию узнал от знакомых. Заявку помогли подать в МФЦ, и уже через два дня после подачи с ним связались газовики. Региональные меры поддержки полностью компенсировали расходы на обустройство газовых сетей внутри участка и практически возместили стоимость газоиспользующего оборудования.

В филиале «Юго-восток» компании «Мособлгаз» отмечают, что за минувший 2025 год в городском округе Коломна с помощью льготной газификации газ подключен в дома 13 ветеранов боевых действий.