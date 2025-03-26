Дом семьи участника СВО в Чехове подключили к газу по социальной программе

В Чехове завершили пуск газа в дом многодетной семьи офицера, который с первых дней принимает участие в спецоперации. С момента подачи заявки до фактического подключения газа прошел месяц, в течение которого «Мособлгаз» выполнил все необходимые работы.

Специалисты проверили монтаж газопровода, установили газовый счетчик и провели опрессовку внутренних коммуникаций. Подключили газовый котел, отрегулировав его настройки. В завершении был проведен инструктаж по безопасной эксплуатации газового котла.

В рамках программы социальной газификации и с учетом дополнительных мер поддержки, доступных для льготных категорий граждан, все услуги и оборудование для семьи военнослужащего были предоставлены бесплатно. Хозяйка дома лишь оплатила наладку и техническое обслуживание газового оборудования.

В Подмосковье действует дополнительная мера поддержки в области социальной газификации. Многодетные семьи, участники СВО и другие льготные категории граждан могут подключиться к газу без оплаты. Для этого необходимо подать заявку на портале госуслуг, при этом дом и участок должны быть зарегистрированы на заявителя. Льготные категории граждан не оплачивают работы на участке, а дополнительная мера поддержки также покрывает расходы на газовое оборудование в пределах 80 тысяч рублей.