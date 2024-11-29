Документальный фильм о героях СВО показали в Одинцове

Проект «Смотри. Знай. Думай!» стартовал в Подмосковье. В разных городах региона проводят бесплатные кинопоказы для молодежи, на которых транслируют документальные фильмы о героях СВО. Первый сеанс состоялся в ДК «Горки-10» в Одинцове.

«Это один из наших флагманских молодежных проектов, который стартовал в 2022 году с фильма Андрея Медведева „Освобождение“. В этом сезоне ребята посмотрят пять документальных картин об СВО — о настоящем подвиге, невероятной стойкости духа, высоком профессионализме и полной отдаче долгу», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Первый кинопоказ прошел в ДК «Горки-10» и собрал около 250 молодых людей из Одинцова, Мытищ и Краснознаменска. Им представили ленту «Боги войны» про артиллеристов на СВО.

В фильме реальные бойцы рассказывают о своих боевых задачах и трудностях, которые им приходится преодолевать ради общего дела. Это истории людей разных профессий, которые решили посвятить свою жизнь защите Родины. В кадре — бывшие шахтеры и слесари, менеджеры и пенсионеры МВД. Всех их объединила специальная военная операция.

«Очень рад, что мои фильмы смотрит молодежь. Это правда очень важно, чтобы ребята понимали, что происходит на передовой, какие они, наши бойцы, рискующие каждый день своими жизням ради нашего будущего», — отметил автор кинокартины Михаил Буров.

Все фильмы фестиваля RT.Док «Время наших героев» доступны в бесплатном онлайн-кинотеатре rt.doc.