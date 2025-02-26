Документальный фильм 360.ru победил на 16-й церемонии премии «Большая цифра»

Шестнадцатая церемония телевизионной премии «Большая цифра» состоялась в Москве. Одним из победителей стал документальный фильм «ПрикаZ на вылет» , представленный телеканалом 360.ru.

Работы представили 266 участников: федеральные телекомпании, нишевые тематические каналы и мультимедийные онлайн-платформы. Всего лучшие картины выбирали в 33 номинациях, а вместе с жюри их оценивали более 134 тысяч телезрителей.

«ПрикаZ на вылет» победил в номинации «Оригинальные фильмы собственного производства» по итогам судейского голосования вместе с тремя другими работами. Хронометраж картины — 26 минут, собирали ее в рекордные сроки, чтобы успеть ко Дню военно-транспортной авиации.