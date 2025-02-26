Документальный фильм 360.ru победил на 16-й церемонии премии «Большая цифра»

пресс-служба премии «Большая Цифра»
Фото: пресс-служба премии «Большая Цифра»

Шестнадцатая церемония телевизионной премии «Большая цифра» состоялась в Москве. Одним из победителей стал документальный фильм «ПрикаZ на вылет», представленный телеканалом 360.ru.

Работы представили 266 участников: федеральные телекомпании, нишевые тематические каналы и мультимедийные онлайн-платформы. Всего лучшие картины выбирали в 33 номинациях, а вместе с жюри их оценивали более 134 тысяч телезрителей.

«ПрикаZ на вылет» победил в номинации «Оригинальные фильмы собственного производства» по итогам судейского голосования вместе с тремя другими работами. Хронометраж картины — 26 минут, собирали ее в рекордные сроки, чтобы успеть ко Дню военно-транспортной авиации.

пресс-служба премии «Большая Цифра»
Фото: пресс-служба премии «Большая Цифра»
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пресс-служба премии «Большая Цифра»
Фото: пресс-служба премии «Большая Цифра»
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пресс-служба премии «Большая Цифра»
Фото: пресс-служба премии «Большая Цифра»
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пресс-служба премии «Большая Цифра»
Фото: пресс-служба премии «Большая Цифра»
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«Очень тяжело снять правильно — так, чтобы люди поняли заслуги наших героев. И чтобы семьи погибших и ныне воюющих летчиков тоже аккуратно к этому отнеслись», — рассказала соавтор проекта, ведущая 360.ru Маруся Михейчик.

Ознакомиться с фильмом-триумфатором можно на площадках 360.ru, а съемочная группа уже готовится к новым проектам.

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