23 октября в Балашихинском историко-художественном музее состоится открытие выставки «Герои операции „Поток“», приуроченной ко Дню Народного Единства. Это уникальное событие позволит жителям и гостям города узнать больше о героических страницах нашей истории и о тех, кто сражался за свободу своей страны.

Выставка будет посвящена участникам военно-тактической операции, которые освободили город Суджа от восьмимесячной оккупации. Операция, проходившая по участку трубы газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», стала знаковым событием и примером мужества и самоотверженности российских штурмовиков.

В экспозиции посетители смогут увидеть портреты участников операции, дополненные их личными рассказами о ходе событий. Эти свидетельства придают особую значимость выставке, позволяя глубже понять эмоциональный контекст и трудности, с которыми столкнулись бойцы. Также в музее будет представлен фрагмент трубы диаметром 142 сантиметра — символ той дороги, по которой шесть дней шли освободители в Суджу. Этот экспонат станет наглядным напоминанием о подвиге тех, кто боролся за мирное будущее.

Организатором выставки выступает Центр патриотического туризма «RUS-вояж» при поддержке Курского областного краеведческого музея и администрации городского округа Балашиха. Выставка обещает стать важным культурным событием для города, способствующим патриотическому воспитанию молодежи и укреплению единства среди граждан.

Вход на выставку свободный, что делает ее доступной для всех желающих. Экспозиция будет интересна не только взрослым, но и детям, поскольку способствует формированию уважения к истории своей страны и ее героям.