«Ждем своих пап всей страной». Дочка бойца СВО из Подмосковья прочла стих в поддержку военнослужащих

Трогательное стихотворение участникам СВО прочла четырехлетняя Вера из Подмосковья. Девочка рассказала, что очень ждет своего отца, который сражается за ее будущее в зоне специальной военной операции.

Папа Веры с первого дня находится на СВО. Чтобы поддержать его, дочка выучила и прочла стихотворение.

«Мой папа ушел на войну,

А я подойду к окну.

За ним — мирный день нарисован», — так начинается ее стих.

Дочь бойца рассказывает, что дома продолжается мирная жизнь и дети без страха гуляют, смеются, наслаждаются уютом. Все это возможно как раз потому, что «где-то из пуль дожди и автоматные грады». Вера понимает, что воины, в том числе и отец, стали залогом ее покоя. Их обязательно надо дождаться.

«Мой папа ушел на войну, а значит, я — дочь героя.

Он защищает страну, а мамочка слезы скроет», — продолжает девочка.

В последних строчках она говорит, что все дети обязательно обнимут своих отцов, когда те вернутся домой.

Ролик с выступлением девочки прислала на REGIONS.RU ее мать. Женщина отметила, что стихотворение может стать символом общей победы.