«Ждем своих пап всей страной». Дочка бойца СВО из Подмосковья прочла стих в поддержку военнослужащих
Дочь участника СВО из Подмосковья прочла стих в поддержку военнослужащих
Трогательное стихотворение участникам СВО прочла четырехлетняя Вера из Подмосковья. Девочка рассказала, что очень ждет своего отца, который сражается за ее будущее в зоне специальной военной операции.
Папа Веры с первого дня находится на СВО. Чтобы поддержать его, дочка выучила и прочла стихотворение.
«Мой папа ушел на войну,
А я подойду к окну.
За ним — мирный день нарисован», — так начинается ее стих.
Дочь бойца рассказывает, что дома продолжается мирная жизнь и дети без страха гуляют, смеются, наслаждаются уютом. Все это возможно как раз потому, что «где-то из пуль дожди и автоматные грады». Вера понимает, что воины, в том числе и отец, стали залогом ее покоя. Их обязательно надо дождаться.
«Мой папа ушел на войну, а значит, я — дочь героя.
Он защищает страну, а мамочка слезы скроет», — продолжает девочка.
В последних строчках она говорит, что все дети обязательно обнимут своих отцов, когда те вернутся домой.
Ролик с выступлением девочки прислала на REGIONS.RU ее мать. Женщина отметила, что стихотворение может стать символом общей победы.