Дочери участника СВО подарили фигурные коньки в Ивантеевке

В городском округе Пушкинский продолжают помогать бойцам специальной военной операции и членам их семей. По поручению руководителя муниципалитета Максима Красноцветов его заместитель Елена Панькив, уполномоченный главы Нина Ушакова и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула приехали в Ивантеевку на тренировку по фигурному катанию и вручили дочери защитника Милане Барановой белоснежные профессиональные коньки.

Как рассказала Елена Панькив, эту семью представители администрации и депутаты посещали не раз.

«Знакомы и с мамой, и с ее дочерьми. Очень здорово, что Милану привлекает спорт. Сегодня мы вручили ей такой нужный и важный подарок — фигурные коньки. Уверена, что она будет представлять наш муниципалитет на высоких соревнованиях», — добавила Елена Панькив.

Нина Ушакова отметила, что путь Миланы Барановой в фигурном катании только начинается и он, несомненно, будет полон вызовов.

«Я уверена, что благодаря любви к спорту, к блестящему льду и, конечно же, благодаря неоценимой поддержке семьи, друзей и близких, Милана добьется больших успехов», — сказала Нина Ушакова.

Отметим, что консультационную, юридическую, социально-бытовую помощь участникам спецоперации и их близким оказывают в городском округе Пушкинский регулярно. Помимо этого, защитников поддерживают и в поиске работы.