Дочерей погибшего героя СВО поздравили с Днем знаний в Орехово-Зуеве

В Орехово‑Зуевском городском округе член Ассоциации ветеранов СВО Сергей Клюев от имени Государственного фонда «Защитники Отечества» поздравил первоклассниц Валерию и Викторию Пермикиных с Днем знаний и вручил девочкам школьные рюкзаки с необходимыми принадлежностями. Для двойняшек Валерии и Виктории этот день особенный — они впервые переступили порог школы.

На торжественной линейке рядом с девочками была мама; папы не было — Артем Пермикин погиб в ходе специальной операции и посмертно награжден орденом Мужества.

Инициатива фонда и ассоциации направлена на поддержку семей участников СВО в начале учебного года. Рюкзаки, подаренные Лере и Вике, содержат основные канцелярские и школьные принадлежности, чтобы помочь детям подготовиться к занятиям.

Ранее в Орехово‑Зуеве в рамках акции «Собери ребенка в школу» аналогичную помощь получила Ульяна Ковалева, дочь участника спецоперации: ей подарили рюкзак с анатомической спинкой, заполненный канцелярией и школьными принадлежностями.