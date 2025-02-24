Дочь участника СВО поздравили с пятилетием в Красногорске

Первый юбилей отметила София Каменева в Красногорске. Отец девочки сейчас служит в зоне СВО. Цветы и подарки ребенку вручили представители администрации округа.

В гости к Софии пришли начальник территориального отдела Красногорска Роман Сороконенко и заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации округа Анастасия Муринец. Поздравления они также передали и от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова.

«Постарались выполнить желания. Девочка попросила у нас куклу и удивила рассказом о том, что она хочет в подарок российский флаг и ждет, когда папа придет с СВО, чтобы подарить ей этот флаг, военную форму и большие красные цветы», — рассказала Анастасия Муринец.

Гости пообщались с именинницей. Девочка занимается пением, танцами, ритмопластикой и плаванием и очень ждет возвращения папы с фронта. Также представители администрации обсудили с мамой Софии насущные проблемы и вопросы.