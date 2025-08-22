Дочь московского экс-чиновника предложила отправить «манерных» студентов на СВО

Дочь экс-главы управы Северного Медведково Бориса Трофимова предложила отправлять на СВО «чересчур манерных» студентов Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«После того, как пост завирусился в пабликах, она добавила пометку, что подразумевала посещение военных госпиталей и общение с действующими бойцами», — добавили авторы поста.

Паня Трофимова рассказала, что в студенческих чатах пропагандируют ЛГБТ*. Дочь экс-чиновника подняла эту тему на встрече с ректором. Но ей ответили, что никакой пропаганды нет, а также посоветовали читать чаты, которые «отвечают ее ценностям».

После этого девушка решила публиковать фото поддерживающих ЛГБТ*.

«Подобные ему, соевые мальчики/задние отверстия, чересчур манерные, как по мне, таких нужно быстро реабилитировать — армия/ознакомительная поездка на СВО!» — написала она в комментарии к посту.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.