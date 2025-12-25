Дочь героя СВО в Балашихе получила подарок от депутата Госдумы
В Балашихе депутат Государственной думы Михаил Терентьев исполнил новогодние желания детей военнослужащих СВО и ребят с особенностями здоровья. Шестилетняя Антонина Трускова, отец которой героически погиб в зоне спецоперации, получила умную колонку «Алиса».
В рамках всероссийской акции «Елка желаний» подарки вручили шести детям. Среди них — Антонина Трускова. Ее отец, Сергей Трусков, погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО в марте 2024 года и был посмертно награжден орденом Мужества.
«Большое спасибо за внимание. Оно бесценно. Дочка счастлива. Нам очень важно знать, что детей участников СВО помнят и о них заботятся», — сказала мама девочки Ирина Трускова.
Подарки также получили еще пятеро детей военнослужащих и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них выступили Дед Мороз и Снегурочка.
«Главное — это счастливые глаза детей и родителей. Мне очень приятно участвовать в этой акции», — отметил депутат Михаил Терентьев.
Акция «Елка желаний» проводится «Единой Россией» в Подмосковье уже семь лет. Ее цель — исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.