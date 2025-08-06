Дочь бойца СВО в Зарайске поступила в техникум на льготной основе

Фонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание поддержке ветеранов и членов семей участников специальной военной операции. В результате этой работы дочь без вести пропавшего бойца СВО успешно поступила в Луховицкий аграрно-промышленный техникум на льготной основе.

Социальный координатор фонда Галина Волкова вместе с семьями из Зарайска посетила техникум. Были поданы два заявления на льготное бесплатное обучение: одно от дочери бойца, а второе — от ветерана, который решил восстановить свое образование после службы.

«Он обучался ранее, затем ушел на СВО и сейчас, вернувшись домой, решил доучиться. Первые занятия будут уже в сентябре», — рассказала Галина Волкова.

Директор техникума Вячеслав Смирнов рассказал о возможностях обучения. В многопрофильном образовательном учреждении созданы все условия для подготовки профессиональных специалистов среднего звена и рабочих кадров для легкой промышленности и сервиса, сельского хозяйства, автомобильного транспорта.

Представители приемной комиссии провели для гостей экскурсию по учебным мастерским и лабораториям, а также помогли оформить документы.