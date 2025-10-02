Доброволец подписал контракт в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе один из добровольцев поделился своими причинами решения подписать контракт на военную службу и защищать Родину. Его история — пример личной преданности и патриотизма, вдохновляющий других на службу.

Оба его дедушки служили, с отцовской стороны прошел всю Великую Отечественную войну, был удостоен звания «Герой Советского Союза».

«Мои друзья и родственники находятся на специальной военной операции, я решил не оставаться в стороне, идти к своим и помочь им», — рассказал доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе предоставляет широкий спектр услуг для желающих пройти службу по контракту. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, а также оформить справки о полагающихся льготах и выплатах. Кроме того, в центре проводят первичное обучение, что помогает будущим военнослужащим подготовиться к службе и успешно адаптироваться к новым условиям.

Такая комплексная поддержка и внимательное отношение к каждому солдату играют важную роль в обеспечении боеспособности и достижении общих целей. Подписавшие контракт бойцы могут рассчитывать на меры социальной поддержки, включающие различные льготы и выплаты, что делает службу не только почетной, но и социально защищенной.

Дополнительную информацию о работе Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно получить на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.