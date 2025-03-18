Доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Среди добровольцев, готовых подписать контракт на военную службу в Балашихе, есть мужчина, который изначально хотел отправиться на СВО в 2022 году, но по состоянию здоровья не смог это сделать. Теперь, одев форму, он решительно настроен защищать свою страну.

Мужчина поделился о мотивации подписать контакт на военную службу в Балашихе.

«Во время Второй мировой войны наши деды и прадеды служили. Я считаю, что мы тоже должны защищать свою Родину. Мои дети сейчас также на СВО. Надеюсь, что смогу их там увидеть», — поделился своими мыслями доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе, открытый по поручению губернатора Андрея Воробьева, предоставляет все необходимые услуги для желающих встать на защиту Родины. Здесь будущие военнослужащие могут оформить документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить консультацию юриста, а также справки о полагающихся льготах и выплатах. Кроме того, предусмотрено первичное обучение для контрактников.

Все желающие получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе могут посетить сайт или позвонить на горячую линию по номеру: 8 (495) 990-77-77. Это важный шаг для тех, кто готов отдать долг Родине и внести свой вклад в защиту страны.