Доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

В Балашихе продолжает работу Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Здесь добровольцы проходят подготовку к участию в специальной военной операции.

Одним из таких героев стал доброволец, чья история вдохновляет. В прошлом он уже участвовал в боевых действиях в Чечне вместе со своим братом, служившим в ВДВ, но был вынужден покинуть службу из-за проблем со здоровьем. Теперь, восстановившись, он решил вновь встать на защиту страны.

«Хочу отомстить за брата и за всех наших ребят», — поделился доброволец.

В пункте отбора в Балашихе созданы все условия для поддержки будущих бойцов. Здесь можно оформить документы, пройти медицинское обследование, открыть банковский счет, получить юридическую консультацию и узнать о положенных льготах и выплатах. Добровольцы проходят начальное обучение.

Контрактники также могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Подробности доступны на сайте или по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.