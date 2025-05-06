Доброволец подписал контракт на военную службу в Балашихе

Президент России Владимир Путин выразил глубокое уважение и гордость в адрес участников специальной военной операции, подчеркнув, что они с честью сражаются за Родину, а их семьи, дети и друзья с нетерпением ждут их возвращения. Вдохновленный этим призывом, один из жителей Балашихи недавно подписал контракт на военную службу, воплотив в жизнь свое давнее желание присоединиться к фронту.

В Балашихе действует Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, созданный по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь желающие могут оформить все необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить юридические консультации, ознакомиться с льготами и выплатами, а также пройти первичное обучение.

«С первых дней СВО у меня было стремление попасть туда, но обстоятельства не позволяли этого сделать. Там много моих друзей, и я решил добиться своей цели, чтобы помочь им. У меня есть опыт — я проходил срочную и контрактную службу, был старшим механиком-водителем БМП-2» — поделился доброволец.

Дополнительную информацию о Центре подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии 8-498-732-80-47. Этот пункт отбора помогает добровольцам сделать первый шаг на пути служения Родине и поддерживает их на всех этапах подготовки.