Доброволец из Волгограда подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец из Волгоградской области, 21-летний Олег с позывным Жнец, решил подписать контракт на военную службу в Балашихе. Молодой человек оставил фермерское хозяйство и приехал в Московскую область.

Боец проходит подготовку в Московском областном пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе.

«Я решил пойти на СВО, чтобы защищать Родину, своих близких, свой дом. Гасить их там, на передке, пока они не подошли ближе к нашим домам. На фронте у меня есть знакомые, родственники, бывшие сослуживцы. Здесь нас обучают всему самому нужному: медицина, техника, обращение с оружием», — рассказал Олег.

Центр создан по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь каждый доброволец может оформить необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить консультации юристов и узнать о полагающихся льготах и выплатах. Также проводится первичное обучение для будущих бойцов.

Для получения дополнительной информации о работе центра можно обратиться на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии: +7 495 990-77-77.