Доброволец из Перми подписал в Балашихе контракт на военную службу

Дмитрий, 28-летний мужчина из Перми, прибыл в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе. На гражданке он работал автослесарем, но здесь прошел подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и управлению дронами.

«Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно формировать из этих людей. Их необходимо поддерживать и помогать», — заявил президент РФ Владимир Путин об участниках специальной военной операции.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе функционирует по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медицинскую комиссию и первичное обучение, открыть банковский счет, получить юридическую консультацию, а также узнать о полагающихся льготах и выплатах.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно найти на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.