Доброволец из Ненецкого автономного округа подписал контракт на военную службу в Балашихе

«Добровольцы преодолевают все ради Родины, ради наших людей», — такими словами президент РФ Владимир Путин охарактеризовал участников специальной военной операции. Одним из таких добровольцев является 26-летний Олег с позывным «Морсик», который приехал в пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашиху из Ненецкого автономного округа.

В мирной жизни Олег работал электросварщиком, но принял решение стать добровольцем.

«Я сам сделал этот выбор и пошел на службу. На СВО сейчас находятся мои друзья, и я чувствую необходимость отдать долг Родине. Моя жена поддерживает меня в этом решении, и я горд тем, что я русский и родился здесь! Хочу помочь своим товарищам», — поделился он.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе, функционирует по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить все необходимые документы, пройти медицинскую комиссию, открыть банковский счет, получить консультации юриста и узнать о полагающихся льготах и выплатах. Также предусмотрено первичное обучение для новобранцев.

Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно найти на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.