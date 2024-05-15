Доброволец из Лобни женился перед отправкой в зону СВО | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 15:57 Доброволец из Лобни женился перед отправкой в зону СВО Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Заместитель главы городского округа Лобня Руслан Коркмазов совместно с заместителем начальника военно-учетного стола Оксаной Губской поздравили с днем бракосочетания молодых жителей муниципалитета. Молодожены решили узаконить свои отношения перед отправкой жениха в зону специальной военной операции.

Руслан Магометович отметил, что с Алексеем он познакомился, когда он пришел заключить контракт на военную службу. Его мотивация проста — там «за ленточкой» у него много друзей и родных.

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Он пожелал молодоженам крепкого союза и мирного неба над головой, отметив мужество и патриотизм наших соотечественников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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