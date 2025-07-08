Доброволец из Херсонской области заключил в Балашихе контракт на военную службу

Военный с 2023 года служил в Херсонской области, там он спас 80 жителей села во время обстрела. Сейчас мужчина приехал в Балашиху, чтобы подписать контракт на военную службу и отправиться в зону специальной военной операции.

В Московском областном пункте отбора, расположенном в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2, созданы все условия для будущих защитников: здесь можно оформить документы, пройти медкомиссию, открыть банковский счет, получить юридическую консультацию, узнать о льготах и выплатах, а также пройти начальную подготовку. Такая поддержка помогает каждому бойцу чувствовать уверенность и заботу государства.

Контрактники также получают доступ к широкому пакету социальных гарантий. Подробности — на сайте контрактмо.рф. Для консультаций работают горячие линии: 8-498-732-80-47 и +7 919 446 6402 (WhatsApp, Telegram).