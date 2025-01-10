Доброволец из Богородского округа встретил Новый год в зоне СВО

Новый год волонтер Богородского округа Александр встретил в Донецке. На протяжении праздничной недели Александр отправлялся в пункт временного размещения в Авдеевке, чтобы поддержать мирных жителей, эвакуируемых с освобожденных территорий.

Александр Кузнецов — 24-летний волонтер Богородского округа. Свой Новый год он решил встретить в Донецке. По словам волонтера, город по-особенному прекрасен своей историей, архитектурой и культурой.

Каждый праздничный день Саша посещал пункт временного размещения в Авдеевке, чтобы поддержать мирных жителей, которых эвакуировали с освобожденных территорий. Там же Саша работал волонтером. Общался с людьми, которые пережили горе, потеряли близких, друзей и покинули родной дом.

«Перенесемся в Авдеевку, которая, можно сказать, разрушена двухлетними боевыми действиями до основания. Единицы уцелевших домов, в которых едва можно увидеть выбитые окна, отсутствие балкона или полностью подъезда с третьего по четвертый этажи», — поделился эмоциями Александр Кузнецов.

На протяжении двух лет Александр Кузнецов участвует в сборе и отправке грузов. В 2022 году был участником гуманитарной миссии в Мелитополе.