Доброволец из Балашихи рассказал о мотивации подписать контракт на службу

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе продолжается отбор граждан на военную службу по контракту. Один из добровольцев, прибывший в пункт, поделился мотивами своего решения.

Центр «Витязь» предоставляет полный спектр услуг для желающих заключить контракт: от медицинского освидетельствования и юридической консультации до оформления документов, открытия банковского счета и обучения. Здесь также помогают получить информацию о льготах и выплатах, положенных военнослужащим.

«Мой дед дошел до Берлина в Великую Отечественную, отец служил. Я сам два года отдал армии и давал присягу. Сегодня мой долг — быть в строю. Я медик, и для меня важно спасать жизни раненых», — рассказал доброволец.

Контрактники и их семьи могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Для получения информации о работе центра обращайтесь: на сайт контрактмо.рф; по телефону +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 905 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.

Системная поддержка добровольцев подчеркивает их важную роль в защите Родины.