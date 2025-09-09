Доброволец из Балашихи подписал контракт в Центре спецподготовки «Витязь»

Один из добровольцев недавно прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь», расположенного в Балашихе (Восточное шоссе, вл. 2), чтобы подписать контракт и присоединиться к рядам военнослужащих. По словам молодого человека, решение о вступлении на службу связано с семейной историей и традициями.

Его дядя прошел Афганскую, а дед — Великую Отечественную войну.

«Другой мой дядя пошел добровольцем на специальную военную операцию, и я решил последовать его примеру. Приехал сюда, чтобы подписать контракт и помогать товарищам на фронте», — поделился доброволец.

Центр спецподготовки «Витязь» предоставляет комплексную поддержку всем желающим служить в армии. Здесь можно пройти медицинское освидетельствование, оформить необходимые документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет, оформить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение. Такая системная помощь помогает молодым людям успешно адаптироваться к службе и осознанно подходить к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, бойцы, заключившие контракт на военную службу, имеют право на различные меры социальной поддержки, что подчеркивает важность каждого солдата в обеспечении безопасности страны.

Дополнительную информацию о деятельности Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе можно получить на официальном сайте контрактмо.рф, а также по телефонам: +7 (498) 732-80-47; +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram); +7 905 775-40-30; +7 (905) 775-40-90.