Доброволец Демиденко рассказал, что спас с поля боя 214 тяжелораненых российских бойцов

Уроженец Приморья 38-летний Дмитрий Демиденко с позывным Хануман — участник доьровольческого отряда «Тигр», он уже получил награду, орден Мужества, за то, что вынес с поля боя 214 российских военнослужащих с тяжелыми ранениями. Об этом рассказал RT .

В сентябре Демиденко попал под обстрел ВСУ вместе с другими бойцами в окрестностях села Обуховка. Он закрыл собой сослуживцев, которые были без бронежилета, сам получил два ранения: в спину и ногу. Но несмотря на это помог эвакуировать тяжелораненых, которых тащили на себе около двух километров.

Сейчас Дмитрий Демиденко проходит лечение в госпитале, но, как только поправится, планирует снова вернуться на фронт.