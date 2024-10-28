Shot узнал о приближении ВС РФ к Судже, до города осталось 4 километра

Подразделения ВС РФ приблизились к Судже. По информации Shot , до города остается всего лишь четыре километра. При этом за минувшие выходные в Курской области российские бойцы ликвидировали около 400 украинских боевиков.

По информации источника канала, ВС РФ зачистили от противника села Пушкарное, Русское Поречное и Черкасское Поречное. В плен взяли 15 украинцев. Среди них есть женщина, проходившая подготовку в Британии, отметил собеседник Shot.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, ВС России уничтожили уже 647 самолетов противника, 283 вертолета, 34 685 беспилотника, 584 ЗРК, 18 894 танка и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой военной техники.