До последнего верил в чудо. Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку на СВО

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев 13 июня прошлого года получил тяжелое ранение в зоне спецоперации и лишился левой руки. О том, как это произошло, он рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой.

«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание… Следующий момент[, который] помню — я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся. Вот так раскачиваюсь и смотрю: лежат три тела. И такое ощущение: какие-то три личинки, они горят и дымятся. Понять вначале не мог. Потом понимаю, что это мои коллеги», — рассказал журналист.

В этот момент, по его словам, он и потерял руку. Ивлиев нашел ее и приехал в больницу, надеясь, что конечность пришьют. При этом корреспондент поблагодарил врачей за то, что спасли ему жизнь, и за то, что нейрохирург поехал к нему по кратчайшей дороге, которую ВСУ простреливали и где регулярно сжигали автомобили.

Также Ивлиев показал бионический протез, который получил вместо руки.

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