До последнего верил в чудо. Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку на СВО
Корреспондент НТВ Ивлиев рассказал, как лишился руки при обстреле ВСУ Горловки
Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев 13 июня прошлого года получил тяжелое ранение в зоне спецоперации и лишился левой руки. О том, как это произошло, он рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой.
«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание… Следующий момент[, который] помню — я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся. Вот так раскачиваюсь и смотрю: лежат три тела. И такое ощущение: какие-то три личинки, они горят и дымятся. Понять вначале не мог. Потом понимаю, что это мои коллеги», — рассказал журналист.
В этот момент, по его словам, он и потерял руку. Ивлиев нашел ее и приехал в больницу, надеясь, что конечность пришьют. При этом корреспондент поблагодарил врачей за то, что спасли ему жизнь, и за то, что нейрохирург поехал к нему по кратчайшей дороге, которую ВСУ простреливали и где регулярно сжигали автомобили.
Также Ивлиев показал бионический протез, который получил вместо руки.
Атака на журналистов произошла в Горловке. Оператор НТВ Валерий Кожин получил смертельные ранения и умер в больнице. Пострадал и офицер, сопровождавший сотрудников СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.