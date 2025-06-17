Дмитровский техникум передал гуманитарную помощь для бойцов СВО

С начала специальной военной операции жители Дмитровского округа активно поддерживают земляков — участников боевых действий. Местные жители плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, а также собирают продукты питания и предметы первой необходимости.

В Дмитровском округе постоянно формируют посылки для бойцов, и сбор гуманитарной помощи поддерживает глава муниципалитета Иван Курданин. К акции присоединились учебные заведения округа: в рамках партийного проекта «Успех в единстве поколений» Дмитровский техникум подготовил новую партию гуманитарного груза. Руководство, студенты и их родители не впервые собирают продукты, медикаменты, канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи для участников СВО.

Кроме материальной помощи, молодежь пишет письма поддержки защитникам, которые собираются в специальный контейнер «Передовая почта» и отправляются на фронт, чтобы бойцы чувствовали тепло родного дома.

Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают активисты местного отделения партии «Единая Россия», подготовившие маскировочные сети. Накануне Дня России собранный груз передали Дмитровскому отделению Ассоциации ветеранов СВО — доставка находится под контролем руководителя организации Владимира Гаскова.

Военнослужащие благодарят дмитровчан за помощь и надежный тыл, где их ждут и верят в их возвращение.

«Для жителей Дмитровского округа призыв „Все для фронта, все — для Победы“ — не пустые слова, а конкретные ежедневные дела. Жители активно помогают нашим воинам. Потому что всем нам нужна только победа. И она будет за нами!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Присоединиться к помощи бойцам может каждый, обратившись в Общественную приемную «Единой России» на улице Лиры Никольской, 4 или в Комплексный молодежный центр «Сфера» на улице Махалина, 40.