«Диско-завтрак» для активистов старшего поколения прошел в Воскресенске

Участников мероприятия познакомили с разнообразными программами и проектами молодежного центра «Олимпиец». Специалисты учреждения также рассказали о том, какой вклад можно внести в поддержку участников специальной военной операции.

Особое внимание было уделено направлению «серебряное волонтерство». Активисты старшего поколения участвуют в праздничных мероприятиях и спортивных соревнованиях, а также помогают семьям бойцов СВО, изготавливают окопные свечи и плетут маскировочные сети.

«Диско-завтрак» был не только информационным мероприятием — для собравшихся подготовили развлекательную программу. За чашкой чая гости отгадывали фильмы по фотографиям, соревнуясь в знании кинематографа, а также проявляли свое музыкальное чутье, угадывая продолжения популярных современных песен.

В завершение встречи состоялся танцевальный конкурс, который зарядил участников энергией и позитивом.