Директор Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья провела рабочую встречу в Балашихе

В рамках рабочей встречи, состоявшейся в Балашихе, исполнительный директор Ассоциации Наталья Нестерова и Герой России, руководитель Балашихинского отделения Иван Клещерев обсудили актуальные вопросы, касающиеся обращений бойцов, участвовавших в специальной военной операции. Основное внимание было уделено наиболее распространенным проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи.

Ассоциация в Балашихе активно занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей, предоставляя широкий спектр услуг. В рамках этой поддержки оказывают психологическую, юридическую и медицинскую помощь, а также содействуют в трудоустройстве и адаптации к гражданской жизни. Участники СВО и члены их семей могут обратиться в Ассоциацию с конкретными запросами и получить необходимую помощь.

«Для нас важно, чтобы каждое обращение было услышано и решено. Вместе помогаем нашим парням в вопросах трудоустройства, реабилитации, на местах ведется работа по оказанию адресной помощи», — подчеркнула Наталья Нестерова.

Кроме того, члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Балашихе принимают участие в сборе гуманитарной помощи для нуждающихся, а также проводят тематические уроки мужества в образовательных учреждениях округа. Эти мероприятия способствуют воспитанию патриотизма среди молодежи и повышению осведомленности о важности поддержки ветеранов.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо подать заявление по адресу: городской округ Балашиха, Московский проспект, 13, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.