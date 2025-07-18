Диплом о профессиональной подготовке вручили ветерану СВО из Балашихи

В Москве в торжественной обстановке состоялась церемония вручения дипломов выпускникам второго потока программы профессиональной переподготовки для ветеранов специальной военной операции. Особое внимание на мероприятии привлек выпускник из Балашихи Юрий Калинаускас, который успешно завершил обучение по направлению «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» в МГИМО.

Церемония прошла в Доме приемов Министерства иностранных дел Российской Федерации и собрала высокопоставленных гостей: министра иностранных дел России Сергея Лаврова, статс-секретаря — заместителя министра обороны Анну Цивилеву и ректора Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолия Торкунова. Именно Сергей Лавров лично вручил диплом Юрию Калинаускасу, отметив важность поддержки и развития кадрового потенциала ветеранов.

Обучающую программу реализуют при поддержке фонда «Защитники Отечества» в рамках национального проекта «Кадры». За два месяца интенсивных занятий 19 ветеранов специальной военной операции освоили современные методы управления муниципальной инфраструктурой, антикризисное администрирование, цифровизацию городских систем и навыки эффективной работы с населением. Учебный курс включал 577 академических часов и состоял из семи образовательных модулей.

Юрий Калинаускас — финалист региональной программы «Герои Подмосковья» и обладатель двух медалей «За отвагу». После окончания обучения он намерен применить полученные знания в сфере управления городской инфраструктурой на благо Подмосковья.

В числе выпускников были представители различных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других регионов. Уже начались переговоры о дальнейшей профессиональной занятости участников программы: кто-то планирует продолжить службу в государственных структурах, а кто-то — работать на профильных предприятиях или в органах местного самоуправления. Эта инициатива способствует не только социальной адаптации ветеранов, но и их активному участию в развитии регионов страны.