Диктант в честь юбилея адмирала Сергея Горшкова прошел в школе № 9 в Коломне

К юбилею выдающегося военно-морского деятеля и создателя ракетно-ядерного океанского флота СССР Сергея Горшкова в гимназии № 9 был инициирован «Диктант „Адмирал Горшков“. Идея проведения акции принадлежит педагогам и школьникам гимназии.

Первый этап всероссийской патриотической акции был запущен в Музее Победы в Москве. На следующий день к инициативе присоединились жители Коломны. Среди первых участников диктанта в Коломне — председатель Совета депутатов округа Николай Братушков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев, а также руководители местных отделений Юнармии и Движения Первых.

Акция доступна как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Диктант включает 20 вопросов, посвященных основным событиям жизни и деятельности адмирала Сергея Горшкова. За первые два дня участие в проекте приняли уже более 2,5 тысячи человек.

«Вопросы были разработаны Михаилом Манаковым, капитаном 1-го ранга, доктором исторических наук, автором книги о Сергее Горшкове. На прохождение требуется всего 15 минут. Для подготовки к диктанту на сайте проекта были опубликованы методические материалы», — сообщили в Управлении образования администрации округа.

Принять участие в акции можно до 31 марта. Все участники получат сертификаты о прохождении диктанта.