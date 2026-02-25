Девять врачей из зоны СВО наградили в Балашихе

Церемония награждения врачей, исполнявших служебные обязанности в зоне специальной военной операции, прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Благодарности и награды получили девять медицинских работников Балашихинской больницы.

В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров и главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

«Сегодня врачи — такие же защитники Отечества. Вы принимаете решение работать в сложных условиях, рискуя собой, чтобы спасать жизни наших бойцов и мирных жителей. Ваш профессионализм и мужество возвращают ребят к жизни и дают им возможность снова встать в строй», — отметил Игорь Брынцалов.

Сотрудники Балашихинской больницы более 20 раз выезжали в зону проведения специальной военной операции, а также на новые территории и в Курскую область, где оказывали медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению.

«Фронт сегодня проходит через каждого из нас. Многие врачи Балашихи не только выполняют свою работу на местах, но и выезжают в зону специальной военной операции, помогают военнослужащим и их семьям. Спасибо вам за труд, за неравнодушие и преданность профессии», — сказал Сергей Юров.

Церемония завершилась вручением наград и словами благодарности медицинским работникам за вклад в спасение жизней защитников Отечества.