Девять украинских дронов сбили над Черным морем утром 7 октября

Утром 7 октября силы ПВО сбили над Черным морем девять украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа уничтожили в период с 08:00 до 11:00.

Ранее в пресс-службе министерства сообщали о перехвате над акваторией Черного моря 16 дронов. Их ликвидировали в период с 07:00 до 08:00.

А общее число БПЛА, сбитых с 23:10 6 октября до семи утра сегодняшнего дня, составило 184. Больше всего беспилотников сбили над Курской областью (62), Белгородчиной (31) и территорией Нижегородской области (30).