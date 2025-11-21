Девять мемориальных досок установят на фасадах школ в Дмитрове в честь участников СВО

В администрации Дмитровского округа прошло заседание Совета депутатов под руководством Андрея Савина. Депутаты обсудили несколько ключевых вопросов, в том числе установку мемориальных досок в память о погибших участниках СВО.

Депутаты назначили дату публичных слушаний проекта бюджета на ближайшие три года. Они единогласно решили провести их 10 декабря в 16:00 в доме № 1а на Профессиональной улице.

Внимание уделили роли молодежи в общественной жизни. На заседании выбрали представителей в Московском областном молодежном парламенте.

Помимо этого, депутаты утвердили старосту деревни Ковригино. Эту должность займет Лариса Максимова. В Дмитрове активно пополняют корпус старост. С августа 2025 года избрали 26 представителей населенных пунктов.

«Старосты — это важнейшее звено, непосредственно связывающее власть и жителей. Они лучше других знают локальные проблемы и могут оперативно реагировать на запросы людей. Уверен, что активная работа всего корпуса старост позволит эффективнее решать задачи развития наших населенных пунктов», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Также решили установить мемориальные доски на фасадах образовательных учреждений в честь Игоря Бурова — выпускника школы № 3, Сергея Васильева и Олега Кубышкина — выпускников школы № 2 в Яхроме, Вадима Колчина и Дмитрия Яковлева — выпускника школы № 10, Симона Симоняна — выпускника Подосинковского образовательного учреждения, Алексея Степанова — выпускника Рыбненской школы, Тимура Уткина — выпускника гимназии «Логос» и Александра Шепелева — выпускника Внуковской школы.

Все принятые решения направлены на конкретные шаги по развитию Дмитровского округа, повышению комфорта жизни жителей и сохранению истории.