Детский омбудсмен Подмосковья провел встречу с семьями бойцов СВО в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялась встреча в рамках проекта «Православная гостиная», объединившая около 50 матерей, жен и других родственников участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в Никольском соборе, где женщины смогли вместе помолиться, поделиться переживаниями и получить психологическую помощь.

Участницы встречи смогли обсудить волнующие темы и получить поддержку. «Наша цель — дотянуться до каждой семьи, до каждой женщины в стране. Это самое важное, что мы можем сейчас сделать для тех, кто на передовой, и для тех, кто ждет их возвращения», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова.

Татьяна Сердюкова, председатель Общественного совета проекта «Женское движение Единой России» и депутат Московской областной думы, напомнила, что за четыре года состоялось более 15 таких мероприятий. «Сегодня говорили о многом: о проблемах, которые существуют в семьях, потерявших наших защитников, о семьях, где ждут возвращения воинов с победой, о медицинском сопровождении таких семей, о воинском захоронении и об организации упорядоченного наблюдения за состоянием могил», — отметила Сердюкова.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» 1/4 Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» 2/4 Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» 3/4 Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» 4/4

Участницы выдвинули ряд инициатив, включая организацию дистанционного обучения для военнослужащих, а также расширение возможностей реабилитации в специализированных центрах. «Признать, встречи не всегда проходят легко, ведь мы сталкиваемся с болью людей и стараемся сделать все, чтобы они ощущали поддержку. А беседы и молитвенное слово в храме прибавляют духовную опору, которая сейчас важнее всего: вера и надежда дают точку опоры рядом с теми, кто переживает те же чувства», — обратила внимание руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. В рамках «Православной гостиной» прошли не только духовные беседы, но и творческие занятия. Также были анонсированы новые направления помощи. Мероприятие организовали при поддержке федерального проекта «Жизнь после Победы».