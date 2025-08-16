Детям участников СВО вручили школьные рюкзаки от главы Подольска

Около 250 маленьких подольчан в этом году впервые пойдут в первый класс в обновленную гимназию имени Подольских курсантов. Глава муниципального округа Григорий Артамонов вместе с депутатом Государственной Думы и легендой хоккея Вячеславом Фетисовым осмотрели корпус после капитального ремонта и приняли участие в акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой первоклассникам вручили комплекты со школьными принадлежностями.

Директор гимназии Наталья Квашенникова показала гостям новую столовую, спортивный и актовый залы, а также музей, где хранится фотография с Вячеславом Фетисовым с его визита 2016 года. По словам Квашенниковой, визит Фетисова стал одним из стимулов к созданию фильма о подвиге Подольских курсантов: «Наши ребята‑экскурсоводы рассказали о подвиге Подольских курсантов в нашем музее. Вячеслав Александрович был очень удивлен, что об этом подвиге мало кто знает. И как раз-таки с этого момента, с его посещения нашего музея началась работа по созданию фильма Подольских курсантов».

В рамках акции Артамонов и Фетисов вручили рюкзаки с принадлежностями детям участников специальной военной операции Еве Посадской и Дане Герасимову.