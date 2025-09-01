Детям участников СВО в Солнечногорске вручили школьные наборы к 1 сентября

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился с детьми участников специальной военной операции. Ребята рассказали о любимых уроках, планах и увлечениях, а в преддверии нового учебного года получили от главы рюкзаки, укомплектованные всеми необходимыми принадлежностями.

В разговоре с детьми также участвовала заместитель главы округа Ирина Тишина, а вместе с ребятами присутствовали их мамы. Школьники обучаются в Поваровской, Тимоновской и Берсеневской школах.

«Было так тепло пообщаться с детьми! Они делились, как провели лето, как ждут встречи с одноклассниками и учителями, которые уже по ним соскучились. Услышал про любимые предметы — от математики до литературы, и даже про мечты участвовать в олимпиадах в этом году. Эти дети — наша гордость. Пока их отцы с оружием в руках защищают право этих ребят учиться на русском языке, изучать нашу культуру и историю, наша задача — обеспечить им достойный старт в новый учебный год», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Школьные наборы были вручены в рамках акции «Собери ребенка в школу», а ее проведение в Солнечногорске поддержало местное отделение партии «Единая Россия».