Детям участников СВО создадут культурно-просветительскую программу в Подольске

В Подольске для детей военнослужащих-участников СВО сформируют культурно-просветительскую программу в которую включат встречи с интересными личностями и известными людьми. Об этом сообщил депутат Московской областной Думы Олег Жолобов на встрече с членами семей подольских военнослужащих.

В формате дружеского чаепития состоялся открытый диалог, в ходе которого родные военнослужащих поделились насущными вопросами. Прозвучали обращения, связанные с социальной поддержкой, медицинским обслуживанием, решением жилищных проблем.

Жолобов детально обсудил каждую ситуацию и взял решение озвученных вопросов на личный контроль. Депутат подчеркнул, что благополучие семей защитников Отечества является приоритетной задачей.

По итогам встречи депутат заверил, что такая форма общения будет продолжена. Также организуют культурно-просветительскую программу для детей военнослужащих — участников СВО.