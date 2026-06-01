Детям участников СВО организовали праздник в Ногинске

1 июня, в День защиты детей, кинотеатр «Рассвет» города Ногинск гостеприимно распахнул свои двери для юных посетителей. Здесь для детей участников СВО была организована праздничная программа.

Мальчишек и девчонок пригласили на увлекательные мероприятия, чтобы они смогли начать свои каникулы беззаботно и интересно.

Ребят и их родителей поздравили заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов, депутат окружного Совета депутатов Ольга Попова и депутат Государственной думы Александр Толмачев.

«Этот праздник — один из самых главных в жизни всех родителей. Потому что все, что мы делаем — это ради наших детей. Для меня как мамы все, что связано с детьми — всегда на первом месте. Вам, ребята, хочу пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались, а родителям — здоровья. Поскольку воспитание — тяжелый труд, который при правильном подходе приносит огромное удовольствие и любовь» — обратилась Ольга Попова.

Для ребят была подготовлена игровая и конкурсная программа. После чего их ждал просмотр увлекательного фильма «Космическая Машка», сладкие угощения и игры в батутном центре.

Улыбки не сходили с лиц детей — и это самое главное. Каждый звонкий возглас был подтверждением того, что этот день удался на славу.