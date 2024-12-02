Детям участников СВО из Чехова подарили бесплатную поездку в океанариум

По всей России прошла благотворительная акция «Мой папа — Герой». В рамках мероприятия детям участников специальной военной операции из Чехова подарили бесплатные билеты в океанариум.

Как рассказала член волонтерского центра «Zажизнь!» Марина Скопинцева, ребята отправились в Крокус Сити Океанариум, им бесплатно выделили 50 билетов.

«Администрация океанариума с удовольствием подключилась к этой акции, предоставила билеты для детей участников специальной военной операции полностью на безвозмездной основе. Большая благодарность администрации нашего города, которая организовала питание нам в автобус», — добавила она.

Акцию начали проводить в Белгороде, сейчас к ней присоединились свыше 20 городов страны. Мероприятие организовали, чтобы оказать внимание и поддержку детям бойцов специальной военной операции.

«Наше государство предоставляет много мер поддержки семьям участников СВО, но мы, как волонтеры, не можем остаться в стороне, поэтому участвуем в таких мероприятиях, проводим такие благотворительные акции», — поделилась член волонтерского центра «Zажизнь!» Марина Скопинцева.