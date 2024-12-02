Детям участников СВО из Чехова подарили бесплатную поездку в океанариум
По всей России прошла благотворительная акция «Мой папа — Герой». В рамках мероприятия детям участников специальной военной операции из Чехова подарили бесплатные билеты в океанариум.
Как рассказала член волонтерского центра «Zажизнь!» Марина Скопинцева, ребята отправились в Крокус Сити Океанариум, им бесплатно выделили 50 билетов.
«Администрация океанариума с удовольствием подключилась к этой акции, предоставила билеты для детей участников специальной военной операции полностью на безвозмездной основе. Большая благодарность администрации нашего города, которая организовала питание нам в автобус», — добавила она.
Акцию начали проводить в Белгороде, сейчас к ней присоединились свыше 20 городов страны. Мероприятие организовали, чтобы оказать внимание и поддержку детям бойцов специальной военной операции.
«Наше государство предоставляет много мер поддержки семьям участников СВО, но мы, как волонтеры, не можем остаться в стороне, поэтому участвуем в таких мероприятиях, проводим такие благотворительные акции», — поделилась член волонтерского центра «Zажизнь!» Марина Скопинцева.
Детей в поездке сопровождала член общественной палаты Чехова Наталья Стахова.
«В Чехове это первая акция. Нам предложила команда волонтеров из Белгорода, мы в нее включилась и работаем», — рассказала она.
Папа четырнадцатилетнего Алексея Иванова ушел на фронт во время мобилизации и уже вернулся домой.
«Я считаю его героем, что он пошел защищать свое Отечество. Если бы началась вторая такая специальная операция, я абсолютно так же пошел бы защищать свое Отечество», — сказал сын участника специальной военной операции Алексей Иванов.
Отметим, что такие акции будут проводить и дальше, главное — это поддержать каждую семью, пока их герой служит на передовой.
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