Детям участников спецоперации из Богородского округа вручили наборы к школе

Накануне начала учебного года, в центре «Про молодежь» в Ногинске депутат Мособлдумы Владимир Пекарев вручил 50 наборов канцелярских принадлежностей для детей военнослужащих, которые идут в первый класс в этом году. Депутат каждый год лично принимает участие в этой акции.

Подарки приобрели в рамках акции «Собери ребенка в школу». День знаний — особенный праздник, которого с нетерпением ждут и сами учащиеся, и их родители. А подготовка к 1 сентябрю — важный этап в жизни каждой семьи, особенно если ребенок делает свои первые шаги в мир знаний.

Депутат Мособлдумы Владимир Пекарев выразил надежду, что предстоящий учебный год станет для ребят временем ярких открытий и важных достижений.

«Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал поддержку, знал, что его стремления и усилия ценятся. Пожелал ребятам высоких отметок, а родителям — терпения и взаимопонимания», — отметил депутат Мособлдумы Владимир Пекарев.