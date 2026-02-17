Дети военных из Серпухова передали подарки бойцам СВО

В Серпухове дети участников специальной военной операции подготовили праздничные подарки для бойцов. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, организовал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Творческий мастер-класс прошел 16 февраля. Ребята своими руками изготовили сувениры и поздравления для военнослужащих. Готовые подарки передали участникам ассоциации ветеранов СВО.

Во встрече принял участие депутат окружного Совета Алексей Батогов. «В сложный для нашей страны период ребята не остались равнодушными, добровольно присоединились к общему делу и отправились в зону проведения СВО. Именно так они объясняли своим близким: „Наш священный долг — защитить свою Родину!“, — отметил Алексей Валерьевич.

Все подарки распределят через общественные приемные ассоциации ветеранов СВО на территории всего городского округа. Организаторы подчеркивают: без внимания не останется ни один защитник.