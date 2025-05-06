Дети в Богородском округе изготовили и раздали прохожим георгиевские ленты

Воспитанники Центра патриотического воспитания «Динамит» в поселке Обухово Богородского округа организовали настоящую фабрику по изготовлению георгиевских лент, а после раздали их прохожим. Добрую акцию провели в преддверии празднования Дня Победы.

Готовились к акции в спорткомплексе «Обухово». К празднованию Дня Победы сотрудники также украсили колонны комплекса большими лентами.

«Когда мы сшивали ленты, у нас нитки рвались, иголка ломалась, были трудности. Мы сшили больше 150 метров, потребовалось больше двух дней такой кропотливой работы. Но мы знали с коллегами, какой будет результат — это очень ярко, это очень символично», — рассказала директор спортивного комплекса «Обухово» Алина Исаева.

Центр патриотического воспитания образовался не случайно. «Динамит» — это позывной рядового Тимофея Егорова, погибшего в ходе специальной военной операции. К патриотическим акциям дети всегда относятся с особым трепетом.