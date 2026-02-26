Дети участников СВО из Зарайска изготовили окопные свечи

В рамках Единого дня приемов участников специальной военной операции и их семей здесь была организована творческая площадка, главными героями которой стали дети, чьи отцы и братья сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Главным занятием для них стало изготовление окопных свечей.

По словам организаторов, для юных мастеров это был не просто мастер-класс, а возможность внести свой вклад в поддержку тех, кто защищает Родину. Дети учились изготавливать окопные свечи: растапливали парафин, вставляли фитиль, заливали воск в жестяные банки.

«Эти свечи — это не просто парафин и фитиль. Это частичка нашей души, нашего тепла и нашей веры в наших защитников. Каждая свеча, зажженная в окопе, будет напоминать бойцам о том, что их ждут дома, что ими гордятся и что их подвиг не забыт. Свечи, созданные руками детей, превратились в настоящие произведения искусства. Ребята не просто следовали инструкциям, но и наполняли свою работу любовью», — подчеркнули организаторы из Общественной приемной Зарайска.

Готовые окопные свечи были украшены детскими рисунками и надписями: «Спасибо за мир», «Ждем домой», «Скорейшего возвращения». Уже совсем скоро свечи отправятся в зону боевых действий, чтобы стать символом поддержки и теплом, которое согреет бойцов в полевых условиях.