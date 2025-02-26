Дети участников СВО из Дмитрова побывали на экскурсии в Музее техники

Более 1000 человек из Дмитрова — дети бойцов СВО, лучшие школьники и студенты — отправились в крупнейший в России и Европе музей исторической техники. После они поделились впечатлениями в социальных сетях.

Они увидели боевую технику, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы, сотни ретроавтомобилей и предметы быта эпохи СССР. Участники экскурсии заглянули внутрь танков, забрались на бронетранспортер и посидели за штурвалом самолета.

После дети поделились впечатлениями на страницах в интернете. Они поблагодарили за организацию такого путешествия главу Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина.

Родители ребят отметили, что такие поездки учат детей бережно относиться к истории своей Родины и вдохновляют.

«Мы рады, что смогли подарить детям такие яркие эмоции. Видеть их счастливые лица — это лучшая награда. Обязательно повторим!» — добавил Иван Курданин.