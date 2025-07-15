Дети из Солнечногорска написали письма бойцам СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске состоялось мероприятие «Только вернись», организованное ко Дню российской почты и патриотической акции «Письмо солдату». Жители округа создали добрые послания для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие настоятель Казанского храма в Тимоново иерей Михаил Круглов, муниципальный депутат Михаил Каталин и участник СВО Владимир Дегтярев. Также там собрались и активисты молодежных организаций, волонтеры и юные таланты из творческих студий КДЦ «Тимоново».

Дети писали теплые письма со словами поддержки. Самые маленькие участники создали яркие рисунки, полные пожеланий о скором возвращении домой с победой.

«Такие мероприятия способствуют поддержанию высокого морального духа защитников Родины и напоминают каждому, насколько важны поддержка и забота близких даже на расстоянии», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В скором времени все письма и рисунки, собранные от жителей Солнечногорска, будут отправлены на передовую вместе с необходимыми вещами.