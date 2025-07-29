Дети из Кемеровской области почтили память сверстников, погибших в Донбассе

Юные жители Кемеровской области поддержали акцию памяти «Ангелы Донбасса», состоявшуюся 27 июля. В ней приняли участие воспитанники образовательного центра «Сириус. Кузбасс», спортсмены-юниоры, а также дети с ограниченными возможностями.

В этот день в 2014 году ВСУ обстреляли Горловку. Погибли 22 мирных жителя, в том числе 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочь Кира. Молодая мама до последнего пыталась прикрыть девочку собой, за что получила прозвище «Горловская мадонна».

Позднее в Донецке появилась «Аллея ангелов», на которой в алфавитном порядке выбиты десятки имен детей, погибших от агрессии украинской армии.

На торжественной линейке участники почтили память погибших детей минутой молчания и выразили поддержку донбасским сверстникам.