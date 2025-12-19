Дети из Богородского округа изготовили новогодние сувениры для бойцов СВО

Творческая лаборатория работает в стенах одного из ногинских предприятий Богородского округа. Здесь дети сотрудников создали сувениры и поделки из бетона для семей участников специальной военной операции

Накануне праздников, ребята подготовили новогодние подарки для клиентов и партнеров компании — елочные игрушки. Часть сувениров также передадут на проекты социальной направленности. Уже стало доброй традиций дарить их участникам разнообразных праздничных мероприятий, проводимых в Богородском округе. Так, были сделаны игрушки для семей участников СВО и для военнослужащих на передовой.

Ребята каждый раз самостоятельно придумывают уникальный дизайн изделий и сами их оформляют. По словам руководства предприятия, приятно видеть, как дети раскрывают свой творческий потенциал.

За этот год через творческую лабораторию прошло уже около десяти ребят, которые не просто ждут родителей с работы, а чувствуют себя значимой частицей производства, узнают, чем живет завод, его специфику и особенности. Так воспитывается новое поколение, которое с детства проникается уважением к труду.