Дети бойцов СВО в Ленинском округе смогут бесплатно заняться единоборствами

В Ленинском городском округе запущен социально-патриотический проект «Спортивная стратегия», направленный на поддержку семей участников СВО и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Инициатива реализуется совместно с частными спортивными клубами, сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

Проект стартовал благодаря предложению владельца школы единоборств «Легион» в поселке Лопатино. Руководство клуба обратилось к партии «Единая Россия» с инициативой оказать помощь фронту и поддержать детей защитников Родины. Теперь воспитанники клуба, а также тренеры и их семьи активно участвуют в добром деле.

«Мы решили дать старт этой инициативе, чтобы дети наших защитников могли бесплатно заниматься в клубе. Надеемся, что в будущем к проекту присоединятся и другие предприниматели из сферы спорта», — рассказала руководитель координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица.

В настоящее время в клубе «Легион» более 100 детей занимаются самбо, тхэквондо и кикбоксингом. Для ребят из семей участников СВО, переселенцев из Донбасса, Курской и Белгородской областей, а также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, занятия будут бесплатными. Это особенно важно для жителей микрорайонов-новостроек, где пока недостаточно спортивной инфраструктуры.

На мероприятии по запуску проекта и передаче гуманитарной помощи присутствовали участники и ветераны СВО, включая тех, кто проходит реабилитацию после ранений. Почетным гостем стал Герой России генерал-лейтенант Павел Индык. Он высоко оценил инициативу клуба «Легион» и выразил уверенность, что такой пример патриотизма станет вдохновением для подрастающего поколения.

Организация проекта осуществляется при поддержке депутатов Совета депутатов Ленинского округа и активистов «Молодой Гвардии».